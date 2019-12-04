رويترز : توصية بتسعير سهم أرامكو عند الحد الأعلى

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم إن مديري الاكتتاب لأرامكو السعودية أوصوا بأنه ينبغي لعملاق النفط العالمي أن يسعر طرحه العام الأولي عند 32 ريالًا (8.5 دولار) للسهم وهو الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي للأسعار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في العالم.

وأضافت المصادر أن قرار التسعير النهائي سيتخذ في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وإذا تم تسعير الصفقة عند الحد الأعلى لنطاق الأسعار فإن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتجاوز 25 مليار دولار وهي قيمة إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 .. أكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن.

وانتهى اليوم الأربعاء، اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو بعدما انتهى الأسبوع الماضي اكتتاب الأفراد ما يعني اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

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وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم بعد انتهاء الاكتتاب اليوم، ومن المتوقع أن يستقر السعر عند الحد الأقصى الذي أعلنته الشركة في بداية الاكتتاب.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري لسهمها ما بين 30-32 دولارًا للسهم الواحد وفي حال تم تحديد سعر السهم عند مستوى أقل من الحد الأقصى، وهو احتمال قائم بنسبة أو بأخرى، سيتم رد فائض المستحقات للمكتتبين.

وكان الشركة حددت طريقتين لرد فائض الاكتتاب إما أن يتم شراء أسهم إضافية بنفس المبلغ أو إعادة الفائض إلى حساب المكتتب لدى البنك وكيل الاكتتاب.

وجمع اكتتاب المؤسسات في شركة أرامكو 189 مليار ريال، بنهاية يوم أمس الثلاثاء فيما يترقب العالم الإعلان عن الحصيلة النهائية.

يذكر أن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد، التي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس الماضي بلغت 47.411.624.960 ريالًا سعوديًا بـ4.906.952 مكتتبًا وعدد أسهم بلغ إجماليها 1.481.613.280 سهمًا.

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