شكرا لقرائتكم خبر عن تبرئة مغرد من الإضرار بجهات حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

برأت المحكمة الجزئية بمنطقة الجوف مغردا، انتقد عمل بعض الجهات الحكومية بمحافظة القريات.

ووفق صك الحكم (اطلعت عليه "الخليج 365") فإن المحكمة لم يثبت لديها ما نسب للمدعى عليه في لائحة الدعوى، لذا قضت بعدم إدانته.

وحوت لائحة الاتهام ضد المغرد تهما تتعلق بالتسبب بالإضرار بالآخرين، بنشر تغريدات كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي لعدة جهات حكومية.

من جانبه قال المغرد زايد البلعاسي صاحب حساب (زايد القريات) لـ«الخليج 365» «أحمد الله عز وجل على هذا الحكم الذي صدر لصالحي، وتغريداتي ليست فيها سب ولا ضرر للآخرين سوى انتقاد».