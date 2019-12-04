شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة: زيادة نشاط الانفلونزا هذا العام 30% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عن ملاحظة زيادة في نشاط الانفلونزا هذا العام بقرابة 30%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ونصح الربيعة بتطعيم الانفلونزا، مؤكداً أنه يحمي من الإصابة بنسبة 60%، ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة 80%.

وأضح عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أنه يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللاستفسار يمكن الاتصال على (٩٣٧).