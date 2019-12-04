«أهالي العلا.. الحماةُ الجدد»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العلا)

متسلحون بـ«الوعي».. يقف أهالي العلا على تراب «الحجر» للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة، من خلال برنامج «حمّاية» المجتمعي الذي يهدف لتعزيز الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة لإشراك شباب وفتيات العلا سفراءَ يقومون بدورٍ محوري في صون تراث العلا وبيئتها وطبيعتها للأجيال القادمة.

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وفي الوقت الذي بدأت طلائع أهالي العلا إزالة التعديات والكتابات المشوهة لواجهة أحد المدافن في الحِجر، يعول السعوديون على فريق حماية العلا ليكون لهم دور حيوي في حماية واستعادة تراثهم.

ويهدف البرنامج المقدم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى المساهمة في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والطبيعي الاستثنائي بالمحافظة، والمساهمة في زيادة الروابط الوجدانية والشعور بالانتماء للمناطق التراثية والثقافية.

ويمنح البرنامج للمشتركين من سكان محافظة العلا مكافأة تقدر بـ 2000 ريال شهرياً مقابل حضور ورش العمل التوعوية المعدة لبرنامج حمّاية طوال فترة اشتراكه بالبرنامج الذي سيبدأ خلال الربع الثالث من عام 1440هـ، ليبدأ أهالي العلا مهمتهم التاريخية في حماية إرثهم للأجيال القادمة.