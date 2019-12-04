شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يعزي أسرتي أبو مدين وآل الشيخ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين، الذي وافته المنية يوم (الأحد) الماضي.

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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كما قدّم الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي مي بنت عبدالملك آل الشيخ والتي وافتها المنية أمس (الثلاثاء).

وعبّر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته