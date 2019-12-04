شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يبحث مع الربيعة خطط الصحة المستقبلية في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وعدداً من المسؤولين في الوزارة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية في المنطقة، واطلع الأمير فهد بن سلطان على أعمال وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية، وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها.

بعد ذلك دشن أمير تبوك عدداً من المشاريع التطويرية والخدمية الصحية بالمنطقة، شملت تطوير البنية التحية لمستشفى الملك خالد، وإنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان، وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد، وكذلك تطوير مركز صحي السعادة.