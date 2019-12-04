خادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عمان للقمة الخليجية في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية لأخيه سلطان عمان، قابوس بن سعيد، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسلم الرسالة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان فهد آل سعيد له أمس في مسقط.

إلى ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالا هاتفيا من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، عبر خلاله عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، رحمه الله، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، قدم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، رحمه الله، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا أمس الأول من رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، رحمه الله، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد، رحمه الله.

إلى ذلك عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسمنا وشعب وحكومة المملكة أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التونسية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين ملك مملكة تايلاند ماها فاجيرالونجكورن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ حادث انقلاب حافلة سياحية في منطقة عين السنوسي، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين» إنه سميع مجيب.

كما هنأ ولي العهد ملك مملكة تايلاند بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب مملكة تايلاند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.