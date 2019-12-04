نائب أمير مكة يطلع على تقرير أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان على تقرير أعمال جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعلى آخر المستجدات في العمل الجمركي وجهود الجمارك في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم من خلال منفذ المطار.

وتضمن التقرير الذي سلمه مدير عام جمرك المطار مشعل الزبيدي، تفصيلا عن أعمال الجمارك المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها، ومنع دخولها للمملكة، كذلك آخر مستجدات العمل الجمركي.

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من جهة ثانية قدم نائب أمير المنطقة تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبومدين، رحمه الله.

وعبر خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.