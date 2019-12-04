افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب الأربعاء المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الأربعاء المقبل، حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة، الذي يستمر لمدة 10 أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة.

ورفع محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد شكره وتقديره لأمير المنطقة لافتتاحه ورعايته المعرض.

وستشارك بهذه النسخة نحو 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد نحو 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.