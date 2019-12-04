1200 شجرة بالخفجي في حملة «نريدها خضراء»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زرعت بلدية محافظة الخفجي 1200 شجيرة من أشجار الظل النافعة ونحو 100 ألف بذرة، ضمن مشاركتها في حملة «نريدها خضراء»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، أن مشاركة البلدية بزراعة أشجار الظل النافع بالساحات الترابية بجوانب الطريق تجاه دولة الكويت الشقيقة، وأكثر من 100 ألف بذرة، تأتي ضمن مشاركات البلدية المجتمعية لزيادة نسبة الرقعة الخضراء، ونشر ثقافة الوعي بين شرائح المجتمع كافة بأهمية التشجير، والمحافظة عليها.

وأكد الحميداني ضرورة اهتمام المواطنين على زراعة الشتلات والشجيرات والاعتناء بها لتظل متنفسا وينعم بها الجميع، مشيرا إلى أن البلدية أطلقت المرحلة الأولى من زراعة الشجيرات، وزرعت 2500 شجيرة، حيث تستهدف المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بالمحافظة والميادين والحدائق العامة.