تكريم مؤذني الحرم المكي في منتدى باشراحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم المنتدى الثقافي لمحمد صالح باشراحيل، يرحمه الله، أمس الأول قدامى مؤذني الحرم المكي الشريف، وهم علي ملا ومحمد شاكر ومحمد يوسف، في ليلة شهدت حضورا مميزا من المثقفين والمفكرين والأدباء

وفي البداية رحب رئيس مجلس إدارة المنتدى الشاعر الدكتور عبدالله محمد باشراحيل باسمه ورواد وأعضاء المنتدى بالمكرمين الذين يعتبرون قامات ومن الرواد الذين شرفهم الله برفع صوت الحق من أطهر مكان وأقدسه، أول بيت وضع للناس، فقد من الله عليهم وأكرمهم بأصوات ندية وشجية استمالت القلوب في كل أصقاع الأرض، داعيا الله لهم بالأجر والمثوبة، فهم من أسر مكية عريقة لها تاريخها وجذورها ومن الذين خدموا دينهم ووطنهم.

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بعد ذلك تحدث شيخ المؤذنين علي ملا الذي دعا في بداية حديثه لمؤسس المنتدى بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيرا على ما قدمه في حياته من أعمال خير وبر وما سار عليه أبناؤه من بر به بعد مماته في الاستمرار على نهج والدهم في أعمال الخير والإنسانية، وهذا المنتدى الذي يكرم فيه من خدم وعمل وأخلص لدينه ووطنه.

بعد ذلك تحدث عن نشأة الأذان من عهد الرسول عليه السلام حتى العهد السعودي الزاخر، وعن أنواع الأذان وعلاقته بالمقامات، كذلك عرج على أبرز الأسماء والعوائل، الذين عملوا في مجال الأذان في الحرم المكي الشريف. وصدح الملا بتكبيرة العيد التي تفاعل معها الحضور، بعد ذلك فتح مجال المداخلات.

وفي الختام قدم الدكتور عبدالله باشراحيل والمهندس تركي باشراحيل دروع التكريم وهدية المنتدى الخاصة للضيوف المكرمين.