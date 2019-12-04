«التطوع البلدي» تطمس الكتابات المشوهة وتنظف الشوارع والحدائق العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تنطلق اليوم فعاليات مبادرة التطوع البلدي التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، بعنوان «يدا بيد نرتقي» بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وتتضمن المبادرة عددا من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية، حيث تقام حملات للنظافة العامة والتشجير، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة في جدران المباني العامة وأعمدة الإنارة، كما تقام فعاليات توعوية تتضمن توزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع في هذه المجالات وغيرها من المجالات البلدية والمحافظة على النظافة العامة وصحة البيئة والصحة العامة، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل والمعارض المصاحبة.

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وتشارك أمانة الرياض في هذه المبادرة النوعية بمتطوعين ومتطوعات من أبناء وبنات الوطن يقومون بنظافة الحدائق العامة والمتنزهات، وإزالة التشوه البصري، فيما تشارك أمانة العاصمة المقدسة بمتطوعين في مختلف مجالات العمل البلدي، وأمانة المنطقة الشرقية بمتطوعين في تنظيف الواجهات البحرية وإزالة الملصقات، كما يشارك متطوعون برسوم جدارية توعوية.

وتشارك أمانة الحدود الشمالية من خلال تنفيذ 3 مبادرات رئيسة تشمل مبادرة (نظافتنا حضارتنا) للقيام بأعمال نظافة الجدران والأرصفة وتنظيف المسطحات الخضراء، ومبادرة (صديق البيئة) لزراعة الشتلات والورود بالمواقع العامة والمدارس، ومبادرة (ثقف نفسك) لتوعية المواطنين بصحة البيئة.

مشاركة المتطوعين بالأمانات: