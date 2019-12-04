نقل موظفي الصحة متاح على مدار العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

اعتمدت وزارة الصحة آلية جديدة لعمليات النقل لمنسوبيها الداخلية والخارجية، والتي سيتم البدء بتطبيقها مطلع العام الجديد 2020م، وتهدف لتطوير وتحسين إجراءات العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها.

وعلمت «مكة» أن الآلية الجديدة ستتيح للموظفين والموظفات إمكانية تقديم طلبات النقل الكترونيا عن طريق الخدمات الذاتية للموظف على مدار السنة.

وأشارت المعلومات إلى أن المفاضلة ستتم حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات طبقا للوظائف المتاحة، وستكون المفاضلة في حركة النقل الداخلية في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، فيما ستكون المفاضلة في حركة النقل الخارجية في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية، مع مراعاة الإجازات الرسمية، بحيث لا تتجاوز فترة المفاضلة والنقل مدة خمسة أيام عمل.

وأوضحت أن النقل سيتم حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في وزارة الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي.

إلى ذلك أكدت اللائحة التنفيذية لمتلازمة العوز المناعي المكتسب أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، حيث لا يجوز إفشاء هذه المعلومات.

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وأوضحت الصحة أن اللائحة ألزمت المصاب بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، إضافة إلى التزام المصاب بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.

كما ألزمت الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه.

وبينت اللائحة أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، على أن تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين.

وأشارت إلى أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

كما أسندت اللائحة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفيروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه، إضافة إلى عدد من النقاط المهمة التي تضمنتها اللائحة.

طرق مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة: