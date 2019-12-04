وزارة الدفاع تستكمل تدشين حساباتها كافة على التواصل الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي أمس بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع (فيس بوك، يوتيوب، انستقرام، سناب شات) تحت معرف (modgovksa).

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واستمع لشرح عن أهداف الحسابات التي تخدم منسوبي الوزارة بمختلف قطاعاتها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة لنقل كل ما يخص الوزارة ونشاطاتها كمصدر للخبر والمعلومة الصحيحة والتفاعل مع ما يطرح من موضوعات.

وقال الرويلي خلال التدشين «علينا بذل كل الجهود واستثمار كل الإمكانات والطاقات للاستفادة من هذه الحسابات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة والحرص على الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه الوزارة بشكل خاص والمملكة بشكل عام من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن».

حسابات وزارة الدفاع