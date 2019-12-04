هل تسترجع ثمن تذكرتك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في لائحتها أنه في حال إعادة قيم التذاكر والتعويضات فإنه يجب على الناقل الجوي:

إعادة قيمة التذاكر أو دفع تعويضات نقدا أو عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي أو قسائم تبادلية، حسب رغبة العميل خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إقرار الناقل بحق العميل.

في حال استخدام قسيمة تبادلية، يحق للعميل ما يلي: