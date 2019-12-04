هل تسترجع ثمن تذكرتك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في لائحتها أنه في حال إعادة قيم التذاكر والتعويضات فإنه يجب على الناقل الجوي:
إعادة قيمة التذاكر أو دفع تعويضات نقدا أو عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي أو قسائم تبادلية، حسب رغبة العميل خلال 10 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إقرار الناقل بحق العميل.
في حال استخدام قسيمة تبادلية، يحق للعميل ما يلي:
- صرفها نقدا من أي مكتب من مكاتب الناقل الجوي.
- إعادة استخدامها دون دفع أي رسوم إضافية مقابل إعادة الاستخدام.
- الإعلان عن سياسات وإجراءات التعويض عن الأمتعة المتأخرة التالفة والمفقودة على موقعه الالكتروني الرسمي، وفي أماكن بارزة في مكاتب المبيعات والمطارات بعد اعتماد الهيئة.
- التعويض عن الأضرار اللاحقة المترتبة على عدم التزام الناقل الجوي، بشروط وأحكام عقد النقل المبرم بينه وبين العميل، وترفع دعوى قضائية بشأنه لدى المحكمة المختصة.
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