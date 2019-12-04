رواد الأداء يتبادلون المعرفة ونقل الخبرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بهدف نقل الخبرات أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أمس، مبادرة رواد الأداء وهي عبارة عن عقد لقاءات دورية بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة.
وأوضح المدير التنفيذي لقياس الأداء في المركز المهندس حسن جنة، أن اللقاء يهدف إلى خلق مجتمع تفاعلي بين مكاتب تحقيق الرؤية ومنسوبي وكالات وإدارات التخطيط وإدارة الأداء في الأجهزة العامة، تعزيزا للدور الريادي للمركز ويستهدف قادة إدارة الأداء في الأجهزة العامة.
ونوه إلى أن المشاركين في اللقاء يتبادلون المعرفة ونقل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات في المجالات الخاصة بإدارة وقياس الأداء.
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