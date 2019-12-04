1444 نهاية أعمال توسعة المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

في حين بلغت نسبة الإنجاز في مشاريع المسجد الحرام «توسعة المطاف والتوسعة السعودية الثالثة» 80% ولم يتبق سوى التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الدائمة في مشروع الشامية، تنتهي كافة المشاريع التطويرية في المسجد الحرام، سواء توسعة المطاف أو توسعة الشامية في 1444هـ.

وأوضح مدير الشؤون الهندسية والإدارية بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس عمار الأحمدي لـ»مكة» أن مشروع توسعة الطواف بدأ بثلاث مراحل ممثلة في الهدم، واستكمال أعمال الهدم، فيما تختص المرحلة الثالثة والتي وصل إليها المشروع حاليا في التشطيبات النهائية، لافتا إلى أن 80% من الأعمال الإنشائية في مشروع توسعة المطاف انتهى بشكل كامل، فيما تبقت أعمال التشطيبات الأخيرة.

وأضاف بأن مشروع توسعة الطواف يندرج تحته عدد من المشاريع الأخرى ممثلة في باب الملك عبدالعزيز، باب أجياد، الأسقف المستعارة، والأعمال الالكتروميكانيكية، مؤكدا أن مراحل المشروع مجزأة بخرائط ثابتة، ويعد المشروع فريدا من نوعه على مستوى العالم، حيث يخدم ضيوف الرحمن بينما يجري العمل فيه دون توقف. وبين أن هذا الأمر أخر الجدول الزمني لإنفاذ أجزاء من المشروع، منوها إلى أن جهة باب الملك عبدالعزيز هي الجهة التي تأخرت فيها الأعمال لظروف معينة في الموقع، ومع هذا تمت جميع أعمال الهدم والتشطيبات والأعمال الأخرى.

ولفت الأحمدي إلى أن دور وكالة المشاريع يتمثل في الإشراف والمراقبة والمتابعة بشكل مباشر مع وزارة المالية لجميع المشاريع القائمة في المسجد الحرام، للتأكد من جودة المنتج النهائي، وأنه مطابق لمتطلبات واحتياجات المسجد الحرام، مضيفا «عقدت اجتماعات كثيرة لضمان التنسيق مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بمشاركة كل الجهات المعنية في المسجد الحرام، وذلك لضمان عدم وجود أي تداخل بين هذه الجهات في مشاريع التوسعة، وبعد هذه الخطوة سيطرنا على 80% من الملاحظات، والتي كان أغلبها نتيجة اجتهادات بعض الجهات، ومع هذا تطورت أعمال الصيانة، فعلى سبيل المثال رصدت 60 ملاحظة في 1439هـ على السلالم في توسعة الملك فهد (رحمه الله )، حيث انخفضت العام الماضي إلى 8 ملاحظات، وذلك بجهود فرق الصيانة، حيث انعكست إيجابا على حركة الحشود في تنظيمها وسهولة خروجها ودخولها إلى المسجد الحرام.

وقال «نحن متفائلون في الأشهر الستة المقبلة بتقدم كبير في إنجاز المشاريع التطويرية والتوسعة في المسجد الحرام، وذلك ناتج من خلال البرنامج الذي قدمته وزارة المالية هذا العام، حيث سيكون هناك تقدم في الأعمال من خلال زيادة العمالة في المشاريع والمعدات المستخدمة، إضافة إلى العمل المستمر في المشاريع على مدار 24 ساعة، يتخللها توقف نصف ساعة قبل وبعد الفروض الخمسة».

مراحل العمل في مشروع توسعة المطاف:

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الهدم

استكمال أعمال الهدم

التشطيبات النهائية

أعمال توسعة المطاف تشمل:

دورات المياه

المواضئ

السلالم الكهربائية

المصاعد

الصوت

كاميرات المراقبة

المبردات

أعداد المصلين في توسعة المطاف:

قبل بدء المشروع: 197.900 مصل

خلال أعمال المشروع: 215.958 مصليا

عند اكتمال المشروع: 278 ألف مصل

أعداد دورات المياه:

1439: 8680

8680 1440: 5660

5660 بعد اكتمال المشاريع: 12400

المواضئ

1439: 1671

1671 1440: 2241

2241 بعد اكتمال المشاريع: 9200

السلالم الكهربائية:

1439: 256

256 1440: 275

275 بعد اكتمال المشاريع: 680

مصاعد:

1439: 7

7 1440: 10

10 بعد اكتمال المشاريع: 147

أرقام أخرى بعد اكتمال كافة مشاريع الحرم