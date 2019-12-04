عاصفة ثلجية تحاصر شمال اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو
ضربت عاصفة ثلجية جزيرة هوكايدو شمال اليابان أمس متسببة في تساقط ثلوج ودرجات حرارة تحت الصفر في المنطقة.
ولم ترد أنباء عن إصابات، بينما تسببت الرياح القوية في الإضرار بأكثر من عشرة منازل في مدينتي موروران ونوبوريبتسو في الجزيرة، حسب صحيفة «هوكايدو شيمبون» المحلية.
وقالت الهيئة اليابانية للأرصاد الجوية إن العاصفة جلبت عواصف بلغت سرعتها 144 كلم/س في إريمو و113 كلم/س في أوراكاوا.
ومن المتوقع أن يتسبب منخفض شتوي في هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا في شمال شرق اليابان، وفي هوكايدو بحلول صباح اليوم، حسب الهيئة.
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