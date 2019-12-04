السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا ضرب زلزال بلغت قوته 5ر5 درجات على مقياس ريختر للزلازل إقليم مالوكو الإندونيسى أمس. وأوضح بيان لهيئة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال ضرب المنطقة الغربية لجنوب شرق إقليم مالوكو، وهو الإقليم الذي يعرف أيضا بجزر الملوك، وأنه ليست هناك مخاطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامى) نتيجة للزلزال، مبينا أنه لم ترد على الفور أي تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.