طرق مبتكرة لاستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين. هل هذا يعني أنه يجب التخلص منه؟ أجاب خبراء التغذية الألمانية على هذا السؤال بالنفي، حيث قالت يانينا ديلب من مبادرة «أفضل من أن يتم التخلص منها»: إذا ما كان يبدو جيدا من حيث الشكل والرائحة والمذاق، فلا يزال يمكن تناوله.

وتساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد «يفضل الاستخدام قبله» وكذلك إلى تاريخ الصلاحية.

وقدم الخبراء اقتراحات بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، فمثلا البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم يمكن استخدامها في بطاطس مهروسة. وأما زيت الطهو فيمكن الحفاظ عليه طازجا لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه، وإذا ما بدأ يتجمد فلا تقلق، فهذا يحدث جراء البرد وسوف يعود إلى طبيعته. وأضافوا أنه لا يجب أن ينتهي الحال بالبيض المنتهي الصلاحية في سلة المهملات، حيث يمكن استخدامه في الخبز، ولاختبار مدى طزاجة البيض ضعه في كوب مليء بالماء، فالبيضة الطازجة سوف تغرق وسوف ترقد على جانبها، ولكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فسوف تكون أقدم قليلا، ولكن لا يزال يمكن استخدامها، وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.