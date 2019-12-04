«انطلاقة هاكاثون» يختتم فعالياته بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الأحساء اختتمت الكلية التقنية للبنات في محافظة الأحساء فعاليات معرضها للمشاريع المتميزة «انطلاقة هاكاثون»، والذي تضمن 41 مشروعا اتسمت أفكاره المعروضة بغير التقليدية، وضعت خلالها المتدربات بصمتهن الخاصة لابتكار مشاريع منفذة بجودة وكفاءة عالية. وسلط المعرض - الذي استمر ليومين، وشملت مشاريعه المعروضة البيت الزراعي وعداد الماء لترشيد استهلاك الماء في المنازل، والتغذية الآلية والكراج و»smart shoes» وغيرها - الضوء على المشاريع، من خلال توليد أفكار المتدربات وتنمية مهاراتهم المهنية لسوق العمل.



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