صقل مواهب 4 آلاف خطاط بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

قدم مركز الخط العربي في مجمع دار القلم التعليمي بالمدينة المنورة حصادا ملموسا يتخطى سقف 4 آلاف خريج يملكون كل فنون الخط الراقي وحرفية الكتابة على أسس علمية راسخة.

وقال المدير العام لتعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم إن مركز الخط العربي يمثل نواة لمركز عالمي المستوى يهتم بتعليم الخط والتدريب على فنونه - على اختلاف أشكالها - من كل الجوانب العلمية والعملية، مؤكدا «أن صناعة المبدع تمثل الرهان الذي نسعى لتحقيقه».

يشار إلى أن دار القلم بالمدينة المنورة تضم 4000 متدرب بمركز الخط العربي، و250 وثيقة بمركز الوثائق والصور التعليمية، و200 عمل فني تزين زوايا المجمع التعليمي، إضافة إلى الحراك المسرحي الذي يمتد على مدار 65 عاما.