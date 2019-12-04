«مبادرات مسك» تستكشف مواهب الأطفال على منصة «عوالمنا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» السبت المقبل، على مسرح أبوبكر سالم في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض، فعالية «عوالمنا»، وذلك ضمن فعاليات #موسم_الرياض. وتمثل «عوالمنا» منصة ترفيهية إلهامية تفاعلية تعنى بتشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم.

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ويهدف المركز من هذه الفعالية إلى اكتشاف مواهب الأطفال وصقلها من خلال تطوير مهاراتهم الشخصية والأدائية، وتدريب الطفل على أدوات التعلم الذاتي وتطوير قدراته، وإثراء مخيلة الطفل وتدريبه على تطوير أفكاره، وابتكار عوالم تناسب عمره، يرى من خلالها واقعه بعيون خلاقة جديدة، وتمكين موهبة الطفل للظهور والمشاركة بإبداعاته أمام أصدقائه وعائلته.

كما تأتي الفعالية امتدادا لاهتمام مؤسسة مسك الخيرية بتنمية المواهب اليافعة واحتضانها مبكرا، وتسليط الضوء على كيفية اكتشاف المواهب ودعهما وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق الطاقات الإبداعية.

الفعالية تتضمن: