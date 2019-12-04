3 مواجهات متكافئة في كأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري _ الرياض

تستكمل اليوم 3 مواجهات متكافئة ضمن دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يستضيف العدالة فريق الروضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ويلتقي الفريقان بعد أن تجاوزا الجبيل والقادسية.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يستقبل الفيحاء الدرع بعد أن تغلب الأول على فريق عكاظ، أما الدرع وصل لهذا الدور بعد أن فاز على الحزم، فيما تشهد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة لقاء ضمك والجيل، ويلتقي الفريقان بعد التأهل من دور الـ 64 على حساب أندية الأنوار والحجاز.