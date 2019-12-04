عيون جماهير الخليج على باهبري وعفيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رغم امتلاء صفوف الفريقين بعدد من النجوم في مختلف المراكز، سيكون اللاعبان السعودي هتان باهبري والقطري أكرم عفيف في بؤرة الضوء عندما يلتقي منتخبا بلديهما اليوم في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية «خليجي 24» المقامة في قطر.

ويجتذب باهبري وعفيف الأضواء خلال مباراة اليوم باعتبارهما من أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها الفريقان، ولعب الاثنان دورا بارزا في تأهل فريقيهما إلى الدور قبل النهائي عبر أداء قوي.

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وسجل باهبري هدفين ليقود المنتخب السعودي للفوز على نظيره العماني 3 ـ 1 في ختام مباريات المجموعة الثانية، فيما أحرز عفيف هدفين ليقود المنتخب القطري إلى الفوز 4 ـ 2 على نظيره الإماراتي لضمان المركز الثاني في المجموعة والتأهل للمربع الذهبي.

وسيكون اللاعبان في بؤرة الضوء ولا سيما أن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة ويحتاج كلا الفريقين إلى استغلال الفرص التي تسنح لهما.

ويقتصر رصيد باهبري من الأهداف في المباريات الدولية على أربعة أهداف من بينها هدفاه في مباراة عمان، إضافة لهدفين سجلهما أيضا في العام الحالي، أما عفيف فسجل ثلاثة أهداف للعنابي في البطولة الحالية، وكان من أبرز الأوراق الرابحة للفريق في الدور الأول.