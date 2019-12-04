البحرين في مواجهة متكافئة مع العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي المنتخبان العراقي والبحريني على استاد عبدالله بن خليفة اليوم بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية «خليجي 24» المقامة حاليا بقطر.

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ورغم تباين مسيرة الفريقين في الدور الأول للبطولة الحالية، تبدو المواجهة بينهما في غاية التكافؤ ومن الصعب التكهن بهوية الفائز فيها، ولا سيما أن لكل من الفريقين أسلحته القوية التي يستطيع من خلالها حسم المواجهة لمصلحته.

وقدم أسود الرافدين بداية رائعة في البطولة الحالية، حيث تغلب على المنتخب القطري 2 / 1 في المباراة الافتتاحية للبطولة ثم فاز على نظيره الإماراتي 2 / صفر لكن مستوى الفريق تراجع بشكل واضح في المباراة الثالثة وتعادل سلبيا مع المنتخب اليمني.

وفي المقابل تعادل المنتخب البحريني سلبيا مع نظيره العماني حامل اللقب في المباراة الأولى بالمجموعة، بينما خسر المباراة التالية أمام نظيره السعودي 0 / 2 قبل أن يستعيد اتزانه في الجولة الثالثة بفوز كبير على الكويت 4 / 2 ليحجز مقعده في النهائيات باحتلال المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، متفوقا على نظيره العماني بفارق هدف واحد.