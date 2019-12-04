الاحتجاجات تتواصل.. وباسيل خارج حكومة لبنان الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تواصلت الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ 49 على التوالي أمس، كشفت مصادر لبنانية أن شكل الحكومة الجديدة أصبح متفقا عليه نهائيا، بحيث تكون حكومة ‏تكنو- سياسية من 24 وزيرا.

وقالت المصادر لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس، إن اتفاقا حصل على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة نبيه بري تحديدا، وتسمي الأحزاب وزراء الدولة فيها.

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وأشارت المصادر إلى أنه فيما يتعلق بالاختصاصيين فيعينون كل حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة، لافتة إلى أنه تقرر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، لأن المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان.

وقالت المصادر إن «حظوظ الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصا بعد إعلان جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزه».

وأضافت «إذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه، أي الحريري، أكد للمعنيين أنه سيقدم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين».

ووفقا للصحيفة «ستتكون الحكومة من 24 وزيرا، بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وحسمت بعض الأسماء ومنها سليم جريصاتي».