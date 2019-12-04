المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت السلطات المغربية أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من أربعة عناصر.

ووفقا لما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكن بتنسيق مع الشرطة الوطنية الإسبانية أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم بين 24 و39 سنة.

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وأفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية بأن هذه العملية التي تندرج في إطار التعاون الأمني المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، أسفرت عن إيقاف 3 عناصر ينشطون بفرخانة وبني نصار، من بينهم شقيق أحد المقاتلين بالساحة السورية - العراقية، تزامنا مع اعتقال زعيم هذه الخلية بضواحي العاصمة الإسبانية.

وأضاف أن «التحريات الأولية أكدت أن أعضاء هذه الخلية المتشبعين بالفكر المتطرف لتنظيم داعش انخرطوا في حملات تروج وتشيد بأعماله الدموية بالموازاة، مع تكثيف الدعوات التحريضية انتقاما لمصرع الخليفة المزعوم لهذا التنظيم الإرهابي».

ومن المقرر أن يتم تقديم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.