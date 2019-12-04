سقوط نائب البغدادي في كركوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على إرهابي كان نائبا لزعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه «وفقا لمعلومات دقيقة تمكنت قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب أبوخلدون، داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار»، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضحت الخلية أنه «كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم «شعلان عبيد»، حيث يشغل هذا المجرم منصب نائب المقبور أبوبكر البغدادي، وكان سابقا يشغل منصب ما يسمى الأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين».