المشاريع الملتحقة بمسرعة «مسك» تحصل على تمويل 187 ألفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتم مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» نسخته الثانية من مسرعة «مسك 500» التي تقدم خدمات الدعم والمساندة لمشاريع الأعمال الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار جهوده لدعم المشاريع الريادية.

وأوضح المركز أن جميع من التحق بالمسرعة سيحصل على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار)، بشرط أن يستوفي المشروع شروط الحصول على التمويل، وعلى رأسها امتلاكه فريق عمل مؤهلا لإدارة المشروع، ومنتجا في مجال التقنية أو مجالات أخرى مرتبطة به جاهزا للعرض أو تم عرضه في الأسواق، علما بأن البرنامج تشرف عليه كبريات الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وعقدت النسخة الثانية من مسرعة «مسك 500» بتنظيم من مبادرة «مسك الابتكار»، التي يرعاها مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية»، وتعنى بتمكين رواد الأعمال، وبشراكة استراتيجية مع «500 ستارت أبز».