145 مليونا لم تتمكن «تصفية» من الوصول لأصحابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

كشفت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» عن وجود 145 مليون ريال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى أصحابها المساهمين في المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية.

Advertisements

وأكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية الدكتور بدر الشويعر أن الصرف يجري في مساهمات عدة، منها البدرية والمجيدية وأرض طريق قطر (جوهرة الأحساء) بالأحساء في حين تشمل مساهمة عين السيح، ودرة الخليج، وجوهرة الشرق المساهمين في محافظة الخبر إضافة إلى وجود مساهمة «أرض الجبيل» بمحافظة الجبيل، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف تتم بالتنسيق مع أحد البنوك السعودية بشكل الكتروني، ووفقا لآلية عمل اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء.

وأفاد الشويعر بأن أكثر من 7.8 ملايين ريال جرى صرفها خلال الشهر الماضي لمساهمين لم يكونوا يعلمون أن لهم حقوقا، مبينا أن الورثة لهم النصيب الأكبر من المساهمات العقارية المرصودة لدى تصفية وندعو أصحابها أو من يستدل عليهم للبحث عن حقوقهم من خلال موقع اللجنة المعتمد، مبينا أن العمل يجري لإنهاء جميع المساهمات وتصفيتها وإغلاقها بالكامل.

وتختص لجنة المساهمات العقارية «تصفية» بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأسرع وقت وأفضل عائد.