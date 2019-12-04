مصادرة طنين من الفواكه والخضار و1350 وسادة مستعملة بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية المليساء الفرعية بمحافظة جدة أمس الأول مستودعين مخالفين يقومان بتدوير المراتب والوسائد المستعملة، وصادرت 1350 مرتبة.

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وأفاد رئيس البلدية بأنه جرى إيقاف عمليات توزيع المراتب والوسائد على المحلات المخالفة، ومصادرة 870 مرتبة جاهزة للتغليف والبيع، مشيرا إلى أن لائحة الجزاءات والغرامات ستطبق بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وإغلاق الموقع.

من جهة أخرى أزالت بلدية جدة التاريخية أمس الأول 37 بسطة عشوائية وصادرت نحو طنين من الخضراوات والفواكه، وذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في الرقابة على الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن دمنهوري أن هذه الحملات تهدف إلى منع التجاوزات في مخالفة الأنظمة والتعليمات في مجال الرقابة الصحية، والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفة وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.