القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في الخرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج عن بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثاني لعام 2019 - 2020 التي تؤهل الشباب للعمل بصناعة الغذاء.واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعوديا حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية.

وأوضح أنه سيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على مزايا عدة، منها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي.