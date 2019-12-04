القبض على شابين ارتكبا 14 جريمة سرقة في الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت الجهات الأمنية في منطقة الرياض على مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر ارتكبا 14جريمة سرقة تجاوزت قيمة المسروقات فيها 400 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهمين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت بالسرقة من مستودعات ومقار شركات ومحاولة سلب المارة بالطرق العامة. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بارتكابهما 14جريمة سرقة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية.