372 موظفا وموظفة لتأهيل القيادات في الموارد البشرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة ترمي إلى تحقيق التحول الوطني دفعت وزارة الخدمة المدنية ما يزيد على 372 متدربا ومتدربة في النسخة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويعنى هذا البرنامج الوطني المنبثق من إحدى مبادرات الوزارة، وتطلقه الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي «CIPD»، بتطوير رأس المال البشري، وبناء القدرات الإدارية، وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

ويسعى البرنامج إلى تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك استراتيجي، من خلال تدريب منسوبيها وحصولهم على التأهيل المناسب.

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ويرمي البرنامج إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030 ومنطلقاتها الطموحة في تطوير رأس المال البشري والاستثمار.

وأكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان أن الوزارة لن تدخر جهدا في القيام بالأدوار المناطة بها، لدفع عجلة التنمية الإدارية، منها تحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

واعتبر الحمدان أن البرنامج لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية الذي تسعى من خلاله الوزارة لتحديث بيئة العمل في القطاع الوظيفي الحكومي، يمثل رافدا مهما في تحقيق الطموحات التنموية التي جاءت في سياق رؤية 2030، كما يمثل تنفيذا لأهداف البرنامج الوطني للتحول ويتسق بشكل تام مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

وتعمل الوزارة بشكل تكاملي مع كل الجهات الحكومية على تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية، حيث يمثل المشاركون في البرنامج نواة هذا التحول وهو الأمر الأساسي والضروري، لتحقيق مستهدفات التحول الوطني ورؤية 2030.