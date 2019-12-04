- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء؛ مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين وبعض مسؤولي محافظات مكة المكرمة؛ حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح عن أنواع العسل المشارك بالمهرجان.
كما ترأس "الشريف" جلسة حوارية حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل؛ لتنوع الغطاء النباتي فيها.
يشار إلى أنه بحسب سجلّات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:35 PM
ناقش خطط التنمية السياحية بالمحافظةمحافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن
افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء؛ مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين وبعض مسؤولي محافظات مكة المكرمة؛ حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح عن أنواع العسل المشارك بالمهرجان.
كما ترأس "الشريف" جلسة حوارية حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل؛ لتنوع الغطاء النباتي فيها.
يشار إلى أنه بحسب سجلّات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.
، محافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.