محمد بن مسعود - الدمام - في نصف نهائي خليجي 24 اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدًا الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير، قبل أن يُجري اللاعبون مناورة على نصف الملعب. واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب. Advertisements المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب قطر كأس الخليج العربي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب قطر كأس الخليج العربي 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:38 PM في نصف نهائي خليجي 24 الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب قطر غدًا الخميس في نصف نهائي كأس الخليج العربي. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد". وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، بعدها تمرين التمرير، قبل أن يُجري اللاعبون مناورة على نصف الملعب. واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري ببرنامج علاجي في عيادة المنتخب. الكلمات المفتاحية ، الفرج والدوسري يربكان خطة الأخضر قبل موقعة قطر ،

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