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تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم (الأربعاء) عن أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.
ووعد "نتنياهو" بأنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة، وفقاً لـ"سي إن إن".
وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".
وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.نتنياهو الأردن
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:14 PM
وعد بالدفع نحو اعتراف أمريكي بأطماعه
تمادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استفزاز الأردن كاشفاً عن نيته ضم جزء من أراضيه، بعد إعلانه اليوم (الأربعاء) عن أنه سيبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضم أراضي غور الأردن إلى إسرائيل.
ووعد "نتنياهو" بأنه سيدفع نحو الاعتراف الأمريكي بهذه الخطوة، وفقاً لـ"سي إن إن".
وتوجه "نتنياهو" إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي، المتواجد في العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في اجتماعات حلف شمال الأطلنطي "الناتو".
وتحدث "نتنياهو" في عدة مناسبات سابقة، عن رغبته في ضم أراضي غور الأردن، الذي يشكل جزءاً من الضفة الغربية وتعتبره معظم الدول في المجتمع الدولي، أراضي فلسطينية محتلة.
، "نتنياهو" يستفز الأردن بالسعي لضم جزء من أراضيه ،
المصدر : الخليج 365
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