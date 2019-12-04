- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم (الأربعاء)؛ أن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية، التي ستجرى الاثنين المقبل.
وأفاد المصدر بأن ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، سترشحان "الخطيب" أيضًا للمنصب.
وسيجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، في لبنان "الخطيب" الأوفر حظًّا لقيادة الحكومة الجديدة، التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.الحريري سمير الخطيب
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:08 PM
تجري المشاورات الرسمية الاثنين المقبل
نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، اليوم (الأربعاء)؛ أن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسًا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية، التي ستجرى الاثنين المقبل.
وأفاد المصدر بأن ميليشيا حزب الله وحركة أمل الشيعيتين، سترشحان "الخطيب" أيضًا للمنصب.
وسيجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسة، في لبنان "الخطيب" الأوفر حظًّا لقيادة الحكومة الجديدة، التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
، تيار "الحريري" يرشح "الخطيب" لرئاسة الحكومة اللبنانية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تيار "الحريري" يرشح "الخطيب" لرئاسة الحكومة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.