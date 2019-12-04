، أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.
بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.
من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.
كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.
أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-04
عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.
بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.
من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.
كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:59 PM
لبحث الشراكة والتعاون بين الجهتين
عقد الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، الاجتماع الأول بين الإدارة وجمعية المدربين السعوديين.
بحث الاجتماع الشراكة والتعاون بين الجهتين، ومناقشة أهداف الجمعية وسبل دعمها في ظل الإمكانيات المتاحة، والتعريف بأعضاء المجلس الجديد للجمعية، وخلق قنوات تواصل وتفاعل لخدمة الجمعية والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة.
حضر اللقاء رئيس الجمعية المستشار علي عبد الغفور حلواني، والمدير التنفيذي سعد الشبيلي، والمشرف على اللجنة الإعلامية عبد الله محمد الغامدي، والممثل المالي للجمعية محمد حسان.
من جانبه، أعرب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بين عقيل بن كدسة، عن سعادته بهذا الاجتماع ودور الجمعية في خدمة المجتمع، ودراسة ما ترفعه الجمعية من مشاريع وأفكار.
كما رحب نائب المدير العام د.سعيد الزبيدي، ومدير عام شؤون الوحدات التدريبية خالد طواب، ومدير إدارة التدريب الأهلي عادل الغامدي، بالتعاون مع الجمعية في تحقيق أهدافها وتذليل الصعوبات التي تواجها في ظل الإمكانيات المتاحة.
، أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أول اجتماع لإدارة التدريب التقني والمهني وجمعية المدربين السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.