، المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الحالي.
ويرأس وفد المملكة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.
ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني، ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.
ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-04
تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الحالي.
ويرأس وفد المملكة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.
ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني، ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.
ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:52 PM
يهدف للتأثير في جدول الأعمال الإنساني ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة
تشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الحالي.
ويرأس وفد المملكة رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.
ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني، ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.
ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.
، المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.