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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: أنصح بتطعيم الإنفلونزا، فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.
وأضاف: يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.وزير الصحة الإنفلونزا
وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروريعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-12-04
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: أنصح بتطعيم الإنفلونزا، فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.
وأضاف: يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
07:49 PM
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: أنصح بتطعيم الإنفلونزا، فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.
وأضاف: يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.
، وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري ،
المصدر : الخليج 365
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