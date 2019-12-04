، وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الصحة توفيق الربيعة رصد الوزارة لزيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام بقرابة ٣٠٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: ‏أنصح بتطعيم الإنفلونزا، ‏فهو يحمي من الإصابة بمشيئة الله بنسبة ٦٠٪. ويحمي من الإصابة الشديدة بنسبة ٨٠٪.

وأضاف: ‏يمكن الحصول على التطعيم من أي مركز صحي مجاناً وبدون موعد، وللإجابة على أي استفسارات بالإمكان الاتصال على ٩٣٧.وزير الصحة الإنفلونزا