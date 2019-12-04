شكرا لمتابعة خبر عن إصابة مواطن بكورونا في حفرالباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، عن إصابة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عامًا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ فيروس كورونا ” في حفر الباطن.

وأوضح المركز أن الحالة المصابة مواطن يبلغ من العمر ٦٥ عامًا كانت مخالطة للإبل مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء أمس الثلاثاء، إصابة مواطن بفيروس كورونا في مستشفى الملك خالد العام.