شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : الطقس معتدل نهارا في هذه المناطق لمدة 3أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - توقع باحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يكون الطقس معتدل نهارا على الرياض والقصيم والشمالية والجوف وتبوك وحائل والشرقية ونجران والمرتفعات الغربية والجنوبية باردة ليلاً.
وقال الحصيني : طقس إجازة نهاية الأسبوع المتوقع بإذن الله من الخميس الى السبت41/4/10هـ معتدلة نهاراً على الرياض والقصيم الشماليةوالجوف وتبوك وحائل والشرقية ونجران والمرتفعات الغربيةوالجنوبية باردة ليلاً
وأضاف : مكة حارة نهاراً لطيفة ليلاً ، والمدينة تميل للحرارة نهاراً تميل للبرودة ليلاً، والساحل الغربي يميل للحرارة نهاراً ولطيفة ليلاً مع زيادة في البرودة الساحل الشمالي منه
وتابع : الرياح متوقع رياح في غالبها من خفيفة الى متوسطة – اللون البرتقالي – مع هبات شبه قوية -اللون الاحمر – لا تمنع من الكشتة مع الأبتعاد عن الأماكن الرملية او خذوا رواق.
وتوقع حالة ممطرة الجمعة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان والشمالية وجنوب مكة وشمال شرق القصيم والحفر والكويت والأمارات وعمان، وعلى أجزاء من الشمالية وشرق القصيم ثم الوشم وسدير ثم المحمل ثم العاصمة الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان الأمارات وعمان.
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