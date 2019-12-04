بالفيديو.. مساحات واسعة تكسوها الخضرة في قرية حدب جنوب القنفذة

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الأربعاء، مساحات واسعة تكسوها الخضرة في قرية حدب جنوب محافظة القنفذة بمكة المكرمة. وحاز المقطع على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في المقطع مساحات واسعة تكسوها الخضرة والأشجار التي تُزين القرية.

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