شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مستودع للعطور المقلّدة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت فرق وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، مستودع لتخزين العطور المقلدة حيث تم مصادرة 17 ألف علبة عطر مقلد، في جدة.

وقالت الوزارة: «التجارة خلال جولاتها الرقابية تضبط في جدة مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة، وعليه تمت مصادرة أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم».