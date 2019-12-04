شكرا لمتابعة خبر عن تشييع جثمان الطالبة وعد إلى مثواها الأخير ببيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد مركز صمخ جنوب بيشة، اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الطالبة وعد محمد الشهراني إلى مثواها الأخير بعد الصلاة عليها.

وكانت الطالبة قد توفيت صباح اليوم، في حادث مروري أثناء ذهابها برفقة زميلاتها إلى المدرسة، حيث أصيبت 4 طالبات والسائق وتوفيت وعد.