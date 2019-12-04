شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتشاف المرض الخبيث على جسده.. تركي آل الشيخ يودع الجميع ويكتب رسالته الأخيرة إلى جماهير موسم الرياض وهيئة الترفيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، المملكة فى رحلة علاجية صعبة، قال البعض إن حالته تأخرت بسبب تأخرت انشغاله فى التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه، وتأجيل رحلة العلاج.

ووده "آل الشيخ" الجميع برسالة مؤثرة قبل بدء رحلة العلاج، وكتب عبر حسابه على "تويتر" :« إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيداً وماخذ فرصته في إثبات موهبته».

وتابع :« سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم».

فيما وجه الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة رسالة إلى ا تركي آل الشيخ، عبر حسابه على :تويتر" ، قائلًا : "تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.اللهم إشفه شفاء لا يغادر سقما".

اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته ????????????????❤️ سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم ❤️❤️❤️

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2019

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بعد اكتشاف المرض الخبيث على جسده.. تركي آل الشيخ يودع الجميع ويكتب رسالته الأخيرة إلى جماهير موسم الرياض وهيئة الترفيه

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