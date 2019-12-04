شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فترة من ليلة الزفاف.. وثق زوجته وأشعل النيران في جسدها حتى فارقت الحياة.. والسبب صادم! (جريمة مروعة تهز الوطن العربي) والان مع التفاصيل

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اللحظات الأخيرة قبل رحيل شعبان عبد الرحيم مؤلمة للغاية.. تركته أسرته وحيدًا واختتم كلماته بـ‘‘مزحة‘‘ ..شاهد آخر ما قال وأبكى الجماهير! ي واقعة صادمة، تجرد زوج مصري من كل معاني الرحمة والإنسانية وسيطر عليه الجهل حتى عمى قلبه وبصره، حينما أقدم الزوج العشريني على التخلص من زوجته بأبشع الطرق على الإطلاق، إذ قام بتوثيقها وإشعال النيران فيها وتركها تقاوم الموت حرقًا.

وفي التفاصيل فإن شابًا مصريًا أمضى ثلاث سنوات من بعد زفافه بزوجته..، لكن زوجته لم تحمل في الوقت الذي يستعجل هو الإنجاب، فدبت المشاكل بينهما إلى أن قرر التخلص من زوجته بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

الواقعة شهدتها منطقة روض الفرج بالقاهرة، والتي بدأت بتلقي نيابة شمال القاهرة الكلية إخطارا من قسم شرطة روض الفرج بتلقيه إخطارا من المستشفى العام باستقبال ربة منزل مصابة بحروق شديدة من الدرجة الثانية وتوفيت عقب دخولها المستشفى بيومين.

واستدعت النيابة أهل المتوفاة الذين اتهموا زوجها بحرقها لتأخرها في الإنجاب، حيث أكدوا أن زوج نجلتهم كان دائم الشجار مع المجني عليها وضربها، وفي يوم الحادث، قام بتقييدها، ثم سكب عليها الكحول ، وأشعل فيها النار وتركها مشتعلة، وذهب إلى والدته، وتركها للجيران الذين قاموا بإطفائها واستدعوا الإسعاف لها ، وتوفيت بعد أن دخلت المستشفى بيومين، فيما ألقت قوات الأمن القبض على الزوج المتهم وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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