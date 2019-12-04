شكرا لقرائتكم خبر عن صديق ترامب يخونه ويسرب صورًا عارية تمامًا لزوجته ‘‘ميلانيا‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يهمك ايضاً:

بضغوط أمريكية.. محمد بن سلمان يوقف الحرب في اليمن وقيادات العالم تتوافد إلى الرياض..ماذا حدث؟

بعد اكتشاف المرض الخبيث على جسده.. تركي آل الشيخ يودع الجميع ويكتب رسالته الأخيرة إلى جماهير موسم الرياض وهيئة الترفيه

بعد فترة من ليلة الزفاف.. وثق زوجته وأشعل النيران في جسدها حتى فارقت الحياة.. والسبب صادم! (جريمة مروعة تهز الوطن العربي)

صديق ترامب يخونه ويسرب صورًا عارية تمامًا لزوجته ‘‘ميلانيا‘‘

أم تعثر على ابنها ميتا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من هاتفه.. ما نوع الهاتف؟ (شاهد المفاجأة)



الفنانة نانسي عجرم تفجر مفاجأة مزلزلة وتحرج فارس كرم: بدنا نولع الجو مع إنجي



فنانة سعودية مشهورة تتعرض للتحرش من الشباب الخليجي.. وتوجه رسالة إلى ‘‘اشباه الرجال‘‘ وتحرض السعوديات على الثورة (صورة)

سما المصري تشرح ليلة الدخلة وتصرخ: الأوضاع تغيرت هكذا!



عاجل : مذيعة قناة اليمن اليوم “رحمة حجيرة“ تفجر مفاجأة مزلزلة : علي عبدالله صالح لايزال حيا وهذا الدليل وسيظهر قريبًا!



صورة نادرة لـ الملك سلمان وهو في سن المراهقة .. لن تصدق كيف كان جميل الوجه والمنظر؟ (شاهد)



السعودية تصحو اليوم على جريمة مروعة تهز المملكة



قبل ليلة الدخلة بساعات.. عروس تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار.. ومفاجأة بشأن المشتري!



Advertisements

صديق مقرب للفنان شعبان عبد الرحيم يفجر مفاجأة مدوية ويكشف ماذا حدث للراحل قبل وفاته!



خطير للغاية.. إذا ظهرت هذه العلامات على جسدك فأنت مهدد بذبحة صدرية قد تؤدي لوفاتك



خلافًا لجميع ما نشر.. صحفي مقرب من الحمادي ينسف كل التسريبات ويكشف هوية القاتل الحقيقي .. شاهد أول صورة

‘‘باللباس الأبيض‘‘.. الفنانة الشابة منة فضالي في أحدث ظهور لها تهز الانستجرام

وصفة بسيطة لتفتيح وتبييض المناطق الحساسة من الجسم يجعلها أكثر نعومة وإغراء

صحفي جنوبي: تعيين (البيض) برئاسة المجلس الانتقالي خسارة للمجلس ومكسب جديد للرئيس هادي ومشروع الدولة الاتحادية..!

مشروب بسيط إذا تناولته سبعة أيام متواصلة فإنه يخلصك من آلام الأسنان ويعالج مرض الربو والسعال بسرعة مذهلة

عاجل .. بشرى سارة يزفها الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق لكافة أبناء اليمن في الجنوب والشمال

الراقصة ”جوهرة” تخرج عن صمتها بعد تسريب فيديوهات مثيرة لها برفقة زوجها (شاهد)



اللحظات الأخيرة قبل رحيل شعبان عبد الرحيم مؤلمة للغاية.. تركته أسرته وحيدًا واختتم كلماته بـ‘‘مزحة‘‘ ..شاهد آخر ما قال وأبكى الجماهير!

ضيحة مدوية احدثها صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي كان مستشارًا لحملته الانتخابية سابقًا، بعد نشره صورًا لـ«ميلانيا ترامب» عارية تمامًا في أوضاع مخلة وفاضحة.

التفاصيل الكاملة كشفتها صحفية بشبكة "سي إن إن" الأميركية، أمس الثلاثاء، في كتابها الجديد، مشيرة إلى أن سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب تشتبه في أن روجر ستون، المستشار السابق لحملة ترامب الانتخابية، هو من نشر صورها عارية إبان عملها عارضة أزياء.

ووفق كتاب Free, Melania لمراسلة "سي أن أن" كيت بينيت، فإن تلك الصور الفاضحة التقطت عام 1996 ونشرتها مجلة فرنسية في العام التالي، ثم وجدت طريقها إلى صحيفة نيويورك بوست الأميركية، ونشرتها في 2016، قبل حوالي ثلاثة أشهر من يوم الانتخابات، بينما كان دونالد ترامب متورطًا في خلاف مع عائلة النقيب همايون خان، الذي قتل في العراق عام 2004، وفق صحيفة الجارديان.

وتابعت بينيت أن ستون لم يلعب دوراً رسمياً في حملة ترامب، التي غادرها في أغسطس 2015، لكنه بقي قريباً من ترامب، الذي كان خبيراً في استخدام حياته الشخصية لإشغال الرأي العام.

ونقلت بينيت عن أصدقاء لميلانيا القول إنها لم تفصح عما يدور برأسها بشأن كيفية وصول الصور إلى الصحيفة، لكنها لا تزال ترفض الاعتقاد بأن ترامب فعل ذلك. أما ستون، فهي غير متأكدة تماماً من براءته.

كما تؤكد بينيت أيضاً في كتابها التقارير التي تفيد بأن الرئيس والسيدة الأولى ينامان بغرف نوم منفصلة في البيت الأبيض.

من جهتها، نفت عائلة ستون تلك الاتهامات الواردة لروجر ستون في الكتاب. وقالت نيديا زوجة ستون في بيان، إن "الاتهامات الواردة في كتاب كيت بينيت خاطئة وغير منطقية تماماً".

وأضافت "عرفت أنا وزوجي ميلانيا منذ أن بدأت علاقتها مع الرئيس ترامب، نحن نعشقها ونعتقد أنها تقوم بعمل رائع كسيدة أولى".

وفي عام 2016، تجاهل ترامب الجدل قائلاً لصحيفة نيويورك بوست، إن الصور "التقطت لمجلة أوروبية قبل معرفتي بميلانيا"، مضيفاً "في أوروبا، صور مثل هذه شائعة جداً".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، "لقد فوجئت السيدة الأولى بتقارير بينيت. عمل مكتبنا معها بحسن نية في كتابها، واعتقدت أنها ستقوم بعمل أمين" مضيفة "للأسف. الكتاب يتضمن العديد من التفاصيل والآراء والمعلومات الكاذبة".